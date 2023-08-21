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نائب وزير الاقتصاد الأوكراني: نضع اللمسات الأخيرة على مخطط مع شركات تأمين عالمية لتغطية سفن الحبوب التي تُسافر من وإلى موانئنا على البحر الأسود

Lebanon 24
21-08-2023 | 00:28
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