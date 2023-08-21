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للمرة الثانية خلال أسبوعين البنك المركزي الصيني يخفّض نسبة الفائدة سعيا لتحفيز النشاط الاقتصادي

Lebanon 24
21-08-2023 | 01:25
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