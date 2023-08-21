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مصادر فلسطينية: اعتقال 11 فلسطينيا بعمليات للجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية

Lebanon 24
21-08-2023 | 01:50
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