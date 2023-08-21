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الجيش السوداني يعلن مقتل وجرح المئات من قوات للدعم السريع حاولت اقتحام مقر سلاح المدرعات ومجمع الذخيرة بالخرطوم

Lebanon 24
21-08-2023 | 02:12
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