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الجيش الإسرائيلي: إصابة جندي في انفجار لغم بآلية عسكرية هندسية قرب بحيرة طبريا جنوب الجولان السوري

Lebanon 24
21-08-2023 | 02:54
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