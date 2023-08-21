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الجيش الإسرائيلي: إصابة جندي في انفجار لغم بآلية عسكرية هندسية قرب بحيرة طبريا جنوب الجولان السوري
Lebanon 24
21-08-2023
|
02:54
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