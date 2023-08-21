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وليد فياض: الوزارة أطلقت مناقصات البواخر وأطلعت جميع المعنيين عليها ولا أستطيع أن أقوم بعمل الآخرين والاتهامات الباطلة مرفوضة (LBCI)

Lebanon 24
21-08-2023 | 03:24
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