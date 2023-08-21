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السلطات الإسبانية تجلي نحو 12 ألف شخص من جزر الكناري بسبب حرائق الغابات (العربية)

Lebanon 24
21-08-2023 | 05:08
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