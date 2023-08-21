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رئيس الوزراء الصيني يؤكد استعداد بلاده للعمل مع الولايات المتحدة للحفاظ بشكل مشترك على قواعد التجارة الدولية وضمان استقرار سلاسل الإمداد العالمية

Lebanon 24
21-08-2023 | 07:49
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