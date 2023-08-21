28
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
29
o
النبطية
26
o
زحلة
27
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
الجيش الروسي يعلن القضاء على أكثر من 500 عسكري أوكراني
Lebanon 24
21-08-2023
|
08:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الروسي يعلن "القضاء" على حوالى 150 جندياً أوكرانياً حاولوا عبور نهر دنيبرو (فرانس برس)
Lebanon 24
الجيش الروسي يعلن "القضاء" على حوالى 150 جندياً أوكرانياً حاولوا عبور نهر دنيبرو (فرانس برس)
21/08/2023 21:12:59
21/08/2023 21:12:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 35 مسيرة والقضاء على أكثر من 600 عسكري أوكراني
Lebanon 24
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 35 مسيرة والقضاء على أكثر من 600 عسكري أوكراني
21/08/2023 21:12:59
21/08/2023 21:12:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الروسي يعلن سيطرته على بلدة في شمال شرق أوكرانيا (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
الجيش الروسي يعلن سيطرته على بلدة في شمال شرق أوكرانيا (سكاي نيوز عربية)
21/08/2023 21:12:59
21/08/2023 21:12:59
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تكبدت أكثر من 43 ألف عسكري منذ بدء الهجوم المضاد
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تكبدت أكثر من 43 ألف عسكري منذ بدء الهجوم المضاد
21/08/2023 21:12:59
21/08/2023 21:12:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة لماريا ابنة الياس المر في زفافها.. فنان حضر فجأة وأشعل الحضور (فيديو)
Lebanon 24
مفاجأة لماريا ابنة الياس المر في زفافها.. فنان حضر فجأة وأشعل الحضور (فيديو)
14:31 | 2023-08-20
20/08/2023 02:31:14
Lebanon 24
Lebanon 24
نجا من الموت وعائلته... صورة ممثل لبنانيّ على فراش المستشفى تُثير قلق جمهوره ما الذي حصل معه؟
Lebanon 24
نجا من الموت وعائلته... صورة ممثل لبنانيّ على فراش المستشفى تُثير قلق جمهوره ما الذي حصل معه؟
05:28 | 2023-08-21
21/08/2023 05:28:44
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة تهزُّ الضّاحية ليلاً.. ما جرى على الطريق مؤسف جداً!
Lebanon 24
حادثة تهزُّ الضّاحية ليلاً.. ما جرى على الطريق مؤسف جداً!
03:45 | 2023-08-21
21/08/2023 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما رصدته الكاميرات قبل "حادثة الكحالة"
Lebanon 24
هذا ما رصدته الكاميرات قبل "حادثة الكحالة"
01:15 | 2023-08-21
21/08/2023 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلامي شهير يحتفل بعيد ميلاد طليقته ملكة جمال لبنان السابقة.. شاهدوا الصور
Lebanon 24
إعلامي شهير يحتفل بعيد ميلاد طليقته ملكة جمال لبنان السابقة.. شاهدوا الصور
03:44 | 2023-08-21
21/08/2023 03:44:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
14:12 | 2023-08-21
حركة المرور كثيفة على اوتوستراد نهر الكلب المسلك الغربي بسبب حادث مروري في المحلة (التحكم المروري)
14:02 | 2023-08-21
قائد فاغنر من أفريقيا: سنجعل روسيا أعظم في كل القارات (العربية)
13:56 | 2023-08-21
رويترز نقلا عن مفوض "إيكواس": المجموعة ترفض مقترح المجلس العسكري في النيجر بفترة انتقالية لمدة 3 سنوات (الشرق)
13:53 | 2023-08-21
الدعم السريع يقصف بالمدفعية منطقة سلاح المهندسين في أم درمان (العربية)
13:50 | 2023-08-21
وزير الداخلية في حكومة الوحدة الليبية: توطين المهاجرين في ليبيا مرفوض بشكل قاطع (العربية)
13:36 | 2023-08-21
زيلينسكي: اليونان تعرض تدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات F16 (العربية)
فيديو
مفاجأة لماريا ابنة الياس المر في زفافها.. فنان حضر فجأة وأشعل الحضور (فيديو)
Lebanon 24
مفاجأة لماريا ابنة الياس المر في زفافها.. فنان حضر فجأة وأشعل الحضور (فيديو)
14:31 | 2023-08-20
21/08/2023 21:12:59
Lebanon 24
Lebanon 24
هاني شاكر يطلق أول فيديو كليب له بتقنيّة الذكاء الاصطناعي (فيديو)
Lebanon 24
هاني شاكر يطلق أول فيديو كليب له بتقنيّة الذكاء الاصطناعي (فيديو)
16:00 | 2023-08-19
21/08/2023 21:12:59
Lebanon 24
Lebanon 24
حيوان غريب الشكل يحيّر المسؤولين.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
حيوان غريب الشكل يحيّر المسؤولين.. شاهدوا الفيديو
04:28 | 2023-08-18
21/08/2023 21:12:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24