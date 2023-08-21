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البرهان: يدّ الغدر والخيانة اغتالت ياسر فضل الله قائد الفرقة 16 التابعة للجيش وهو يؤدي واجبه
Lebanon 24
21-08-2023
|
08:58
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