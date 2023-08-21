وزير الطاقة وليد فياض: هناك مبلغ 60 مليون دولار مخصص للكهرباء ولكن المشكلة أنها موجودة بالليرة اللبنانية وإذا لم يتم تحويلها إلى دولار من قبل مصرف لبنان فلا يمكننا سداد مستحقات للعراق مقابل الفيول

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