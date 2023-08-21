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وزير الطاقة وليد فياض: هناك مبلغ 60 مليون دولار مخصص للكهرباء ولكن المشكلة أنها موجودة بالليرة اللبنانية وإذا لم يتم تحويلها إلى دولار من قبل مصرف لبنان فلا يمكننا سداد مستحقات للعراق مقابل الفيول
Lebanon 24
21-08-2023
|
09:18
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