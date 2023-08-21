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السفارة الأميركية في مينسك: نُطالب مواطنينا في بيلاروسيا بمغادرتها فورا وعدم السفر إليها حتى لا يتعرضوا للاعتقال

Lebanon 24
21-08-2023 | 10:14
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