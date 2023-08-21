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المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط: أجدّد التأكيد أنّ كل المستوطنات غير قانونية وتُشكّل عقبة أمام السلام

Lebanon 24
21-08-2023 | 10:35
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