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البنتاغون: واشنطن مازالت ملتزمة بإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه وحلّ أزمة النيجر بالطرق السلمية والحوار (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
21-08-2023 | 11:51
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