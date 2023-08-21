الخارجية المصرية: الوزير سامح شكري ونظيره الأميركى أنتوني بلينكن أكدا في اتصال هاتفي على العمل من أجل تعزيز العلاقة الاستراتيجية بين البلدين والتنسيق لمواجهة التحديات الدولية المتزايدة (سكاي نيوز عربية)

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