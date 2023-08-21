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الخارجية المصرية: الوزير سامح شكري ونظيره الأميركى أنتوني بلينكن أكدا في اتصال هاتفي على العمل من أجل تعزيز العلاقة الاستراتيجية بين البلدين والتنسيق لمواجهة التحديات الدولية المتزايدة (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
21-08-2023 | 12:20
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