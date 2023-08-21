"الجزيرة" نقلاً عن قناة التلفزيون الرسمي الإسرائيلي: القبة الحديدية أخفقت بإسقاط المسيرة التي أطلقتها حماس صباح اليوم وقد عادت الطائرة وهبطت داخل قطاع غزة

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