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"الجزيرة" نقلاً عن قناة التلفزيون الرسمي الإسرائيلي: القبة الحديدية أخفقت بإسقاط المسيرة التي أطلقتها حماس صباح اليوم وقد عادت الطائرة وهبطت داخل قطاع غزة

Lebanon 24
21-08-2023 | 13:32
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