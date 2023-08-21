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حركة المرور كثيفة على اوتوستراد نهر الكلب المسلك الغربي بسبب حادث مروري في المحلة (التحكم المروري)

Lebanon 24
21-08-2023 | 14:12
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