Advertisement

أخبار عاجلة

"العربية" نقلاً عن إعلام إسرائيلي: وزير المالية يسرع خطته لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية

Lebanon 24
21-08-2023 | 14:17
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"العربية" نقلاً عن إعلام إسرائيلي: نتنياهو أكد لبايدن تجميد بناء مزيد من المستوطنات حتى العام المقبل
lebanon 24
22/08/2023 03:41:09 Lebanon 24 Lebanon 24
"الحرة" نقلاً عن مصادر فلسطينية: مقتل شاب واعتقال آخر في عملية أمنية للجيش الإسرائيلي في منطقة سبسطية بالضفة الغربية
lebanon 24
22/08/2023 03:41:09 Lebanon 24 Lebanon 24
"العربية" نقلاً عن إعلام إسرائيلي: الشرطة اعتقلت 28 متظاهرا ضد التعديلات القضائية منذ صباح اليوم
lebanon 24
22/08/2023 03:41:09 Lebanon 24 Lebanon 24
"العربية" نقلاً عن إعلام إسرائيلي: جنود احتياط أعلنوا توقفهم عن الخدمة الأسبوع المقبل رفضا لتعديلات القضاء
lebanon 24
22/08/2023 03:41:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:28 | 2023-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2023-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2023-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:44 | 2023-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:20 | 2023-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:09 | 2023-08-21
18:06 | 2023-08-21
17:33 | 2023-08-21
17:28 | 2023-08-21
16:53 | 2023-08-21
16:41 | 2023-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24