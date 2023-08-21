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متحدث باسم الأمم المتحدة لـ"الشرق": نتواصل مع "إيكواس" بشأن النيجر وندعوها إلى عدم تأثير العقوبات على الوضع الإنساني

Lebanon 24
21-08-2023 | 15:13
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