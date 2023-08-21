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دفاع ترامب اتفق مع محكمة جورجيا على دفع 200 ألف دولار كفالة وعدم استفزاز الشهود (العربية)

Lebanon 24
21-08-2023 | 16:04
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