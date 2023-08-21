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"سي إن إن" عن مصادر: ترامب قبل دفع 200 ألف دولار كفالة ليبقى بحالة سراح في قضية السعي لتغيير نتائج انتخابات 2020

Lebanon 24
21-08-2023 | 16:10
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