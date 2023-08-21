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وسائل إعلام يابانية: كوريا الشمالية ترسل إشارات لطوكيو حول اعتزامها القيام بإطلاق وشيك لقمر صناعي

Lebanon 24
21-08-2023 | 17:33
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