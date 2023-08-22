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وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد فتى جراء إصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه الجيش الإسرائيلي في جنين

Lebanon 24
22-08-2023 | 01:40
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