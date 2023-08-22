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القوات الإسرائيلية اعتقلت شابين من الخليل تربطهما قرابة عائلية للاشتباه بأنهما منفذا عملية الخليل

Lebanon 24
22-08-2023 | 01:42
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