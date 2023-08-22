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أخبار عاجلة
وزارة النفط في مصر تعلن عن كشف بترولي جديد في منطقة خليج السويس
Lebanon 24
22-08-2023
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02:20
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