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الأمم المتحدة: مقتل ما يزيد على 200 مسؤول وجندي أفغاني منذ سيطرة طالبان على السلطة

Lebanon 24
22-08-2023 | 04:17
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