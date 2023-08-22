Advertisement

أخبار عاجلة

اندلاع نحو 64 حريقا في أنحاء اليونان خلال الساعات الـ24 الماضية

Lebanon 24
22-08-2023 | 04:19
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سلطات دونيتسك الأوكرانية: 4 قتلى و7 جرحى في قصف القوات الروسية للمنطقة خلال الساعات الـ24 الماضية
lebanon 24
22/08/2023 16:23:36 Lebanon 24 Lebanon 24
مع من إجتمعَ نصرالله خلال الساعات الماضية؟ (صورة)
lebanon 24
22/08/2023 16:23:36 Lebanon 24 Lebanon 24
قتيل و6 جرحى في 6 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية (التحكم المروري)
lebanon 24
22/08/2023 16:23:36 Lebanon 24 Lebanon 24
إحصاءات غرفة التحكم المروري: 18 جريحًا في 11 حادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
lebanon 24
22/08/2023 16:23:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:40 | 2023-08-22
08:33 | 2023-08-22
08:25 | 2023-08-22
08:20 | 2023-08-22
08:15 | 2023-08-22
07:48 | 2023-08-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24