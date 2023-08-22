Advertisement

أخبار عاجلة

السلطات اليونانية تأمر بإخلاء العديد من المناطق السكنية في إيفروس الواقعة بالقرب من الحدود مع تركيا

Lebanon 24
22-08-2023 | 04:20
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السلطات الكندية تأمر بإخلاء عشرات الآلاف من مناطق في بريتيش كولومبيا بسبب الحرائق
lebanon 24
22/08/2023 16:23:45 Lebanon 24 Lebanon 24
السلطات اليونانية تكافح لإخماد الحرائق العاتية شمال شرق البلاد
lebanon 24
22/08/2023 16:23:45 Lebanon 24 Lebanon 24
أ ف ب: السلطات اليونانية تخلي 4 قرى شمالي البلاد بعد اقتراب حرائق غابات من مناطق سكنية (العربية)
lebanon 24
22/08/2023 16:23:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرائق تقترب من المناطق السكنية في جزر الكناري الاسبانية (العربية)
lebanon 24
22/08/2023 16:23:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:40 | 2023-08-22
08:33 | 2023-08-22
08:25 | 2023-08-22
08:20 | 2023-08-22
08:15 | 2023-08-22
07:48 | 2023-08-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24