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السلطات اليونانية تأمر بإخلاء العديد من المناطق السكنية في إيفروس الواقعة بالقرب من الحدود مع تركيا
Lebanon 24
22-08-2023
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04:20
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