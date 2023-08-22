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وزارة الدفاع الإيرانية تكشف عن نسخة متطورة من طائرات مهاجر 10 المسيرة بمدى أكبر وقدرة طيران تصل إلى 24 ساعة

Lebanon 24
22-08-2023 | 04:57
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