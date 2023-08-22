الرئيس ميقاتي خلال تفقد منصة الحفر للتنقيب عن النفط والغاز: نتطلع بأمل بأن تحمل الايام المقبلة بوادر خير تساعد لبنان على معالجة الازمات الكثيرة التي يعاني منها

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