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الرئيس ميقاتي خلال تفقد منصة الحفر للتنقيب عن النفط والغاز: نتطلع بأمل بأن تحمل الايام المقبلة بوادر خير تساعد لبنان على معالجة الازمات الكثيرة التي يعاني منها

Lebanon 24
22-08-2023 | 05:04
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