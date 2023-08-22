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ميقاتي: ما تحقق حتى الان هو انجاز يسجل للوطن والشعب اللبناني الصابر على محنه ونأمل ان يتعاون الجميع في المرحلة المقبلة للنهوض ببلدنا ووقف التدهور

Lebanon 24
22-08-2023 | 05:05
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