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رئيسة المفوضية الأوروبية: إقرار حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بـ1.5 مليار يورو

Lebanon 24
22-08-2023 | 05:40
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