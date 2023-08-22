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الجيش الباكستاني: مقتل 6 جنود باكستانيين و4 مسلحين خلال مواجهات على الحدود مع أفغانستان

Lebanon 24
22-08-2023 | 05:44
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