مصادر "لبنان 24" من اجتماع الفصائل الفلسطينية الخاص بالتحقيقات قي جريمة عين الحلوة: هناك أجواء سلبية توحي بعدم الاتفاق حتى الآن على آلية لتسليم قتلة العرموشي

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