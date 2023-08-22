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أخبار عاجلة
مجلس الوزراء السعودي: نتطلع لمرحلة جديدة من العلاقات المبنية على المصالح المشتركة مع إيران
Lebanon 24
22-08-2023
|
08:40
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