Advertisement

أخبار عاجلة

المبعوث الأممي إلى ليبيا: أناشد الشركاء الإقليميين والدوليين العمل على تهيئة الأجواء لاستقرار الأوضاع في ليبيا

Lebanon 24
22-08-2023 | 10:28
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المبعوث الأممي في ليبيا متّهم.. يطعن في أي اتفاق يصل له الليبيون
lebanon 24
22/08/2023 20:15:40 Lebanon 24 Lebanon 24
المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا: يجب احتواء العنف فوراً وإيجاد حلول عبر الحوار (الجزيرة)
lebanon 24
22/08/2023 20:15:40 Lebanon 24 Lebanon 24
استئناف العمل في حقول ليبيا النفطية بعد إطلاق سراح وزير المالية السابق
lebanon 24
22/08/2023 20:15:40 Lebanon 24 Lebanon 24
البعثة الأممية في ليبيا ترحب بالإفراج عن وزير المالية السابق بومطاري وتدعو للإفراج عن كافة المعتقلين تعسفيا
lebanon 24
22/08/2023 20:15:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:35 | 2023-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:26 | 2023-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:25 | 2023-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:37 | 2023-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:12 | 2023-08-22
12:36 | 2023-08-22
12:08 | 2023-08-22
12:06 | 2023-08-22
12:02 | 2023-08-22
11:46 | 2023-08-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24