Advertisement

أخبار عاجلة

بوتين: بنك بريكس سيكون بديلا عن البنوك والمؤسسات الغربية والتخلص من الدولار عملية لا رجعة عنها

Lebanon 24
22-08-2023 | 12:08
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بوتين: عملية التخلي عن الدولار في المعاملات التجارية الدولية مستمرة
lebanon 24
22/08/2023 20:12:18 Lebanon 24 Lebanon 24
توقعات بانضمام 20 دولة جديدة.. هل تقدم مجموعة البريكس بديلا للتكتلات الغربية؟
lebanon 24
22/08/2023 20:12:18 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين: الاستثمار في دول مجموعة بريكس زاد بمعدل 6 أضعاف وسكان دول المجموعة يمثلون 26 % من مجموع سكان العالم
lebanon 24
22/08/2023 20:12:18 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل مستوطنة في عملية إطلاق نار في الخليل بالضفة الغربية (سكاي نيوز)
lebanon 24
22/08/2023 20:12:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:35 | 2023-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:26 | 2023-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:25 | 2023-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:37 | 2023-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:36 | 2023-08-22
12:06 | 2023-08-22
12:02 | 2023-08-22
11:46 | 2023-08-22
11:45 | 2023-08-22
11:38 | 2023-08-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24