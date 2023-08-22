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وسائل إعلام إسرائيلية: ما يهمّ بخصوص المسيرّة الإيرانية الجديدة هو مداها الذي يغطي كل مساحة "إسرائيل" (الميادين)

Lebanon 24
22-08-2023 | 13:12
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