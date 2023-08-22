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مصادر الثنائي الشيعي لـ "الجديد": يتم درس اللامركزية المالية بإيجابية والملاحظات عليه تقنية فقط إلا أن الاستجابة لباسيل لن تتحقق الا بعد ضمان خروجه من التقاطع مع المعارضة رئاسياً

Lebanon 24
22-08-2023 | 13:32
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