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معلومات "‎الجديد": الدعوة إلى الحوار لن تشمل النواب الـ38 الذين تلقوا الورقة الفرنسية إنما عدد المدعوين ممكن أن يتراجع إلى 15 نائباً وفق ما اتفق عليه لودريان مع بري لضمان سرعة الحوار وإنتاجيته

Lebanon 24
22-08-2023 | 13:33
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