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نائب وزير الدفاع الأوكراني: ما تحققه قواتنا في الهجوم المضاد يتحدى المألوف

Lebanon 24
22-08-2023 | 14:22
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