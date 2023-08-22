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وكالة أر بي كا الروسية: إعفاء الجنرال سيرغي سوروفيكين من منصبه قائدا للقوات الجوية ونقله إلى منصب آخر

Lebanon 24
22-08-2023 | 14:38
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