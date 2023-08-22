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المتحدث باسم البنتاغون: لا يوجد أي تغيير على وضع القوات الأميركية في النيجر

Lebanon 24
22-08-2023 | 14:55
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