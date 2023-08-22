Advertisement

أخبار عاجلة

البنتاغون: جاهزون لتدريب القوات الأوكرانية على طائرات إف- 16 في الولايات المتحدة بعد استكمال تدريبهم في أوروبا (الجزيرة)

Lebanon 24
22-08-2023 | 14:59
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية لـ"الجزيرة": طائرات "إف -16" تحتاج إلى مطارات وبنية تحتية خاصة
lebanon 24
23/08/2023 02:31:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تونس تُعلن عن إستلام 4 طائرات تدريب من الولايات المتحدة في إطار خطّتها لتحديث برنامجها لتطوير أسطول طائرات التدريب (الحرة)
lebanon 24
23/08/2023 02:31:52 Lebanon 24 Lebanon 24
أوكرانيا ترحب بموافقة الولايات المتحدة على السماح بنقل طائرات إف 16 عبر هولندا والدنمارك (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
23/08/2023 02:31:52 Lebanon 24 Lebanon 24
البنتاغون: الولايات المتحدة الأمريكية لا ترى حاليا أي سبب لتعديل مستوى جاهزية قواتها الاستراتيجية بعد خطوات روسيا الاتحادية وبيلاروس
lebanon 24
23/08/2023 02:31:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:25 | 2023-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:26 | 2023-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:37 | 2023-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:17 | 2023-08-22
18:14 | 2023-08-22
18:12 | 2023-08-22
18:01 | 2023-08-22
17:51 | 2023-08-22
17:41 | 2023-08-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24