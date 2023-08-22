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وزارة الدفاع الروسية: رصدنا طائرتي استطلاع مُسيرتين من طراز "بيرقدار" قرب شبه جزيرة القرم وتصدينا لهما (الشرق)

Lebanon 24
22-08-2023 | 16:21
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