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الأمم المتحدة: مقتل 60 شخصا ونزوح 50 ألف آخرين بسبب القتال المحتدم بمدينة نيالا غرب السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع
Lebanon 24
22-08-2023
|
16:42
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