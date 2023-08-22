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الخارجية الأميركية: الوزير بلينكن بحث مع نظيره المصري معالجة الصراع بالسودان وضرورة إيجاد حل دبلوماسي بالنيجر

Lebanon 24
22-08-2023 | 17:23
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