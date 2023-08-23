Advertisement

أخبار عاجلة

الصين تستدعي سفير اليابان احتجاجا على عزم طوكيو تصريف مياه من محطة فوكوشيما النووية في الهادئ (الجزيرة)

Lebanon 24
23-08-2023 | 00:30
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الصين تستدعي السفير الياباني على خلفية خطة تصريف مياه محطة فوكوشيما
lebanon 24
23/08/2023 09:53:04 Lebanon 24 Lebanon 24
"أنانية وعجرفة"... الصين تنتقد اليابان بشأن تصريف مياه محطة فوكوشيما النووية
lebanon 24
23/08/2023 09:53:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الصينية: اليابان تعرض المجتمع الدولي للخطر بسبب خطة صرف المياه المشعة من محطة فوكوشيما النووية
lebanon 24
23/08/2023 09:53:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الصينية: على اليابان وقف خطة تفريغ مياه محطة فوكوشيما إن لم تعالج مخاوف جيرانها
lebanon 24
23/08/2023 09:53:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:28 | 2023-08-23
02:16 | 2023-08-23
01:52 | 2023-08-23
01:10 | 2023-08-23
01:09 | 2023-08-23
01:05 | 2023-08-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24