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مسؤول أوكراني: هجوم بطائرة مسيرة روسية الليلة الماضية على منطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا أدى لحريق في منشأة لتخزين الحبوب

Lebanon 24
23-08-2023 | 01:09
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