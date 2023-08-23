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أخبار عاجلة
مسؤول أوكراني: هجوم بطائرة مسيرة روسية الليلة الماضية على منطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا أدى لحريق في منشأة لتخزين الحبوب
Lebanon 24
23-08-2023
|
01:09
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