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وكالة ملاحية: تعليق حركة السفن في مضيق البوسفور التركي نتيجة تعطل محرك سفينة (سكاي نيوز)

Lebanon 24
23-08-2023 | 01:52
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